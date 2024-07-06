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Dünya

Hollanda'dan Türkiye açıklaması: İyi olan kazansın

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye arasında yapılacak maç öncesinde Türkçe 'iyi olan kazansın' paylaşımı yaptı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Hollanda'dan Türkiye açıklaması: İyi olan kazansın
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Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor." paylaşımında bulunuldu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabının etiketlendiği paylaşımda ayrıca Türkçe "İyi olan kazansın." ifadelerine yer verildi.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak çeyrek final maçı, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye A Milli Futbol Takımına çeyrek final karşılaşmasında destek vermek için Berlin'e gitmişti.

  • Hollanda Dışişleri
  • EURO 2024 çeyrek final
  • Türkçe kazansın

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