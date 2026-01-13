Hollanda basınına göre ülkede son dönemde dikkat çeken bir trend var. Giderek artan sayıda Hollandalı kapı kollarına alüminyum folyo sardığını söylüyor. Görünüşe göre bu trendi tetikleyen sosyal medya oldu. Hijyen açısından yararı olduğunu iddia edenler var. Bazıları ise bunun güvenlik açısından olduğunu savunuyor.

Bir Hollanda portalına göre kapı kolları evde en sık dokunulan yüzeyler arasında. Alüminyum folyo ise hızla değiştirilebilir ve temas yüzeyleri için kısa süreli koruma sağlar. Ancak bunun mikropları veya virüsleri azalttığına hiçbir bilimsel kanıt yok. Bu yönteme başvuranların ikinci gerekçesi ise gürültü. Alüminyum folyo ile sarılmış bir kapı kolu hareket ettirildiğinde ses çıkabilir. Görüntü de hırsızları caydıracaktır.

PEKİ İŞİN ASLI NE?

Ancak uzmanlara göre bu uygulamanın güvenlik açısından da bir katkısı yok. Peki, sosyal medyadaki bu trend nasıl ortaya çıktı?

Bir ABD sitesine göre aslında bu trendin kaynağı viral olan bir tıklama tuzağı. Bu trend, insanların dikkatini çekmek için alüminyum folyoya sarılmış bir kapı kolunun fotoğrafını kullanan ve tıklama hedefleyen bir reklamla ortaya çıktı. İnsanlar reklama tıkladıklarında, ev güvenliğiyle hiçbir ilgisi olmayan bir videoya yönlendirildiler. Video aslında, kapı boyarken metalin boyadan lekelenmemesi için kapı kollarını alüminyum folyoya sarmanın nasıl yapılacağını gösteriyordu.

Bir şekilde, bu basit boyama ipucu, ev güvenliğiyle ilgili viral bir internet trendine dönüştü. Fikir sosyal medyada yayılınca, insanlar bunun hırsızları durdurabileceğini iddia etmeye başladılar.