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Dünya

Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle greve hazırlandıklarını duyurdu.

13 Temmuz 2023 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor
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SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyuruldu.

AMPTP ile "iyi niyetle" görüşüldüğü ancak karşı tarafın tekliflere yanıtının "yetersiz kaldığı" ve "adil bir anlaşmaya" varılamadığı aktarıldı.

Grev kararının SAG-AFTRA'nın genel kurulundan çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamalar yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu grevin, Hollywood'da dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birlikte SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına" sebep olabileceği belirtiliyor.

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLERİN GREVLERİ

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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