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Dünya

Honda, Nissan ve Mitsubishi birleşme planlarını sonlandırdı

Japon otomobil üreticileri Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşme planlarını sonlandırdıkları bildirildi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
Honda, Nissan ve Mitsubishi birleşme planlarını sonlandırdı
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Nissan'dan yapılan yazılı açıklamada, Honda ve Mitsubishi ile şirketlerin birleşmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptının karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sonlanan birleşme planıyla şirketlere değer katılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şirketlerin, elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklığının ise süreceği vurgulandı.

Japonya merkezli Kyodo News'te yer alan haberde, anlaşmanın, Honda'nın Nissan'a birleşme planları doğrultusunda bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermesi teklifinde bulunduğu için sonlandırıldığı öne sürüldü.

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, geçen yıl 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşmesiyle kurulması planlanan yeni şirketin, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olması bekleniyordu.

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