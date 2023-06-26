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Dünya

Honduras'ta bilardo salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde, bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 05:06 - Güncelleme:
Honduras'ta bilardo salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
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Bölge basınında çıkan habere göre, Cortes eyaletine bağlı Choloma kentindeki bir bilardo salonuna silahlı kişiler baskın yaptı.

Etrafa rastgele ateş açan silahlı kişiler, biri kadın 11 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etrafı güvenlik çemberine aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Honduras'ta en son 20 Haziran'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum öldürülmüştü.

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