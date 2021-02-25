Honduras'tan ABD'ye uyarı

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:32

Hernandez, ABD Senatosuna Oregon Senatörü Jeff Merkley tarafından sunulan "2021 Honduras İnsan Hakları ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası" başlıklı tasarıyla ilgili Honduras Kongresinde bir konuşma yaptı.

Tasarıda, uyuşturucu tacirleriyle bağlantısı olduğuyla ilgili bazı tanıkların asılsız ifadelerinin olduğunu belirten Hernandez, ABD'ye iade edilmelerine izin verdiği için "Los Cachiros" olarak bilinen uyuşturucu taciri grubun kendisinden intikam almak istediğini belirtti.

Hernandez, eğer ABD'li yetkililer kendisi hakkındaki asılsız ifadelere inanırlarsa, ABD ile uyuşturucu ile mücadelede etkili iş birliğinin sona erebileceğini kaydetti.

- ABD'DE HERNANDEZ'E YÖNELİK "UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI" SUÇLAMASI

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York Mahkemesi tarafından kokain kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

ABD'de federal savcıların, Devlet Başkanı Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri 9 Ocak 2021'de mahkemeye sunduğu bildirilmişti.

AP haber ajansında yer alan bilgiye göre, New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernandez'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edilmişti.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanı'nın ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verilmişti.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etmişti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Hernandez'e "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmesini engelleme" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer almıştı.

Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirilmişti.

Oregon Senatörü Jeff Merkley, 23 Şubat 2021'de Senato'ya "2021 Honduras İnsan Hakları ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası" başlıklı bir tasarı sunmuştu.

Vermont Senatörü Patrick Leahy, Illinois Senatörü Richard Durbin ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın da desteklediği tasarı, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Hernandez'e karşı yaptırımlar uygulamaya ve Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılığında organik bir görevi olup olmadığına karar vermeye çağırıyor.