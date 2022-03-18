Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi

AA 18 Mart 2022 Cuma 05:45 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 05:46

Lam, düzenlediği basın toplantısında uçuş yasakları, uzun karantina süreleri, bölgesel kapanma ve topu testler gibi tedbirlere ilişkin, "İnsanların hoşgörüsünün azaldığına ilişkin güçlü bir hissim var. Bazı finans kurumlarımızın Hong Kong'un bu tecrit edilmiş haline karşı sabrının tükenmekte olduğuna dair güçlü bir hissim var." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelede değişiklik sinyali veren Lam, tedbirlerin gelecekteki doğrultusu konusunda 20 ve 21 Mart'ta kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

YURTDIŞINDAN GELENLER İÇİN KARANTİNA SÜRESİ AZALTILABİLİR

Lam, yurt dışından gelen yolculara uygulanan 14 gün karantina süresinin 7 güne indirilebileceğini, fakat hastanelerdeki doluluk oranlarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Hong Kong'da halen kent içinde hastalık bulaşanların ve yakınlarının 14 gün karantinada tutulduğunu fakat karantinanın 6. ve 7. günlerinde testlerinin negatif çıkması halinde ikinci haftada normal hayata dönebildiklerini hatırlatan Lam, aynı şeyin yurt dışından gelenler için de uygulanabileceğini vurguladı.

BANKA ŞUBELERİNİN YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİ KAPANMIŞTI

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hong Kong'da hizmet veren yaklaşık 1100 banka şubesinden 263'ü geçici olarak kapatılmıştı.

Ayrıca bazı borsa aracı kurumlarının Hong Kong temsilcilikleri de hizmetlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Asya bölgesinin finans merkezi konumundaki Hong Kong, dünyada banka şubesi yoğunluğunun en yüksek olduğu kent konumunda bulunuyor. Kentte 8'i yalnızca çevrim içi, 165 lisanslı banka hizmet veriyor.

YILBAŞINDAN BU YANA 980 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Hong Kong'da da Kovid-19'un omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 21 bin 650 Kovid-19 vakası tespit edildi, 202 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 87 ölüm daha kayıtlara geçti.

Merkez, yılbaşından bu yana devam eden salgın dalgasında, 980 binden fazla kişinin enfekte olduğunu, 4 bin 923 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 996 bin 862 vaka kaydedildi, 5 bin 136 kişi yaşamını yitirdi.

ANA KARADA SON 24 SAATTE 2 BİN 461 VAKA

Öte yandan Çin ana karasında son 24 saatte, 2 bin 388'i yurt içi kaynaklı 2 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı 1834 vakanın görüldüğü Cilin, 113 vaka ile Fucien, 74 vaka ile Guangdong ve 61 vaka ile Liaoning, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Guangdong eyaletinde hafta başında karantina altına alınan Şıncın şehrinde 69 yerel vakaya rastlandı.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip Tiencin'de 61, Şanghay'da 57, Çongçing'de ise 10 ve başkent Pekin'de 7 yerel vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 73 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 126 bin 234 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi.