star.com.tr 08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:11

Uzun bir süre ABD tarafından desteklendiği iddia edilen sokak olaylarına sahne olan Çin'in Hong Kong özel idari bölgesi, şimdi de ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Hong Kong Hükümet Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, 'ABD'nin yaptırımlarından korkmuyoruz. Hong Kong-ABD ilişkilerini çeşitli düzeylerde zayıflatacak, tamamen saygısız bir girişim.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin çıkarları doğrultusunda, Çin-ABD ilişkilerini sorunlu hale getirmek için Hong Kong'u bir piyon olarak kullanarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin iç işlerine bariz ve barbarca müdahale etmeye çalıştığı iddia edildi.

ABD Cuma günü, aralarında Hong Kong Başbakanı Carrie Lam ve şehrin polis şefi Chris Tang'ın da aralarında bulunduğu 11 üst düzey Çinli yetkiliye yaptırım listesine aldı. ABD yaptırım listesine aldığı isimleri, 'Hong Kong sakinlerinin haklarını ihlal etmek' suçladı.

ABD yetkilileri, geçen yıl Hong Kong'da başlayan ve sık sık polisle çatışmalara dönüşen büyük ölçekli Pekin karşıtı protestoları açıkça destekliyor. Bu arada Çin, ABD'yi Hong Kong'un iç işlerine karışmak ve orada şiddeti kışkırtmakla suçladı.

Lam kendisine yönelik yaptırımlarını ciddiye almayarak, 'ABD'de herhangi bir mal varlığım yok, oraya taşınmayı da planlamıyorum.' ifadelerini kullandı.

Tang ise, sadece bir polis şefi olarak görevlerini yerine getirdiğini iddia ederek, adının 'kara listeye' girmesini şiddetle reddetti.

Tang, 'Ulusal güvenliği ve Hong Kong'un güvenliğini savunmak benim sorumluluğum ve onurumdur. Yabancı ülkenin yaptırımları benim için kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor.' dedi.

Yeni yaptırımlar, son aylarda ABD ile Çin arasındaki düşmanlığı daha da artıracağa benziyor.

Perşembe günü, ABD Başkanı Donald Trump, 45 gün içinde Amerikalıların sırasıyla TikTok ve WeChat uygulamalarının sahipleri olan Çinli şirketler ByteDance ve Tencent ile iş yapmasını yasaklayacak bir idari emir imzaladı.

Trump, şirketleri ABD vatandaşlarının kişisel verilerini toplamak ve Çin hükümeti ile paylaşmakla suçladı.

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