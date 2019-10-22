Hong Kong yönetiminden camiye özür ziyareti

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolar sırasında zarar gören Kowloon’un camisini ziyaret ederek yaşanan olay için özür diledi. İmam Muhammed Arshad da özrü kabul ettiklerini belirtti ve İslam toplumunun Hong Kong’da barış içinde yaşamayı sürdürmesini umduklarını söyledi. Eylemlerde polis, maske takan protestoculara mavi boyalı su püskürtmeye başlamıştı. Olay esnasında bölgenin en büyük camisi olan Kowloon’un merdivenleri ve kapısı da maviye boyanmıştı. Göstericiler, bez ve suyla caminin zarar gören yerlerini temizlemişti.