AA 09 Haziran 2020 Salı 15:44 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:46

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da yüzlerce kişi, geçen yıl aylarca süren ve sonunda iade tasarısının geri çekilmesiyle sonuçlanan protestoların yıl dönümünü anmak için Central semti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde toplandı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi’nin (CHRF) internet üzerinden yaptığı çağrılarla, polisin protestonun yasa dışı olduğu yönündeki uyarılarına rağmen yerel saatle 18.35’te toplanmaya başlayan göstericiler, telefonlarının ışıklarını ve protestoların sembolü haline gelen şemsiyelerini açtı ve "Hong Kong özgürleştirilmeli" yönünde sloganlar attı.



CHRF protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl 9 Haziran’da yapılan protestonun hak ve özgürlükleri savunma konusunda Hong Kong halkının birliği ve beraberliğini gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, "Geçen yıl yorulmak bilmeyen çabalarımız sonrasında mucizeye şahit olduk. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protestolar bize Hong Kongluların yalnız olmadığını söylüyor." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan Hong Kong Polis Gücü’nden yapılan açıklamada ise internet üzerinden bazı radikal protestocuların, diğer göstericileri molotofkokteyli kullanarak polise saldırması yönünde kışkırttığı belirtilerek, "Polis böyle kötü niyetli ve sorumsuzca mesajları güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, protestoların düzenlendiği bölgelere yeterli miktarda polisin sevk edileceği ve gözaltına alma dahil kanunların uygulanması için kararlı şekilde hareket edileceği belirtildi.



CHRF, geçen yıl 9 Haziran’da iade tasarısına karşı düzenlenen ve bir milyona yakın kişinin katıldığı geniş çaplı gösteriyi organize etmişti.



Bölgede Haziran’da başlayan ve zaman zaman gerilimin hat safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.



Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim’de geri çekmiş, ancak protestolar Aralık 2019’a kadar devam etmişti.



Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam da yaptığı açıklamada, Hong Kong’da halkın istikrarlı ve barışçıl bir çevre istediğini belirterek, "Hong Kong kaotik bir çevreye dayanamaz." ifadelerini kullandı.

Lam, suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı büyük çaplı gösterilerin yıl dönümüne denk gelen konuşmasında, "Hong Kong’daki herkesin geçen yıl boyunca yüzleştiği sınamalardan ders alması gerekiyor. İnsanlar bilmeli ki Hong Kong kaotik bir duruma dayanamaz, sakin ve istikrarlı bir çevreye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.