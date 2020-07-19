İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor kırıldı
Dünya

Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor kırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 100'den fazla vaka tespit edilerek, Kovid-19 salgını başladığından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmiş oldu.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 14:27 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:27
ABONE OL

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, bölgede son 24 saatte 100'den fazla Kovid-19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Lam, durumun "gerçekten kritik olduğuna ve kontrol altına alındığına dair işaret bulunmadığına" vurgu yaparak zaruri olmayan memurların evden çalışacağını söyledi.

Kamuya açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Lam, günlük 10 bin testin yapılacağının sözünü verdi.

Hong Kong'da son olarak bir aydan kısa süre açık kaldıktan sonra Disneyland'in yanı sıra geçen hafta barlar, spor salonları ve kulüpler kapatılmıştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hong Kong'da son 24 saatte 108 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 1886'ya çıktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.