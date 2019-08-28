30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8024
  • 6,4528
  • 287.26
  • 96073.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hong Kong'da maskeli protestocuları ifşa edene ödül vaadi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir internet sitesi, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolarda Çin bayrağının indirilmesi, Hong Kong Yasama Meclisinin basılması gibi 30 olaya karışan maskeli kişilerin kimliklerinin tespitine yardım edeceklere ödül vereceğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hong Kong'da 3 aydır tasarının iptali talebiyle süren protestolar gündemin en önemli maddesi olmaya devam ederken, internet sitesi "803.hk", Çin bayrağının indirilmesi, Yasama Meclisinin basılması dahil 30 olaya karışan yüzü maskeli kişilerin mahkemeye çıkmasına yardım edeceklere bir milyon Hong Kong dolarına kadar (yaklaşık 742 bin lira) ödül verileceğini açıkladı.

Yerel basından South China Morning Post gazetesi, sitenin eski Hong Kong Baş Yöneticisi Leung Chun-ying adına kayıtlı olduğunu öne sürerken, internet sitesinde "Biz toplumun tüm kesimlerinden geliyor ve Hong Kong'un bir an önce huzura kavuşmasını umuyoruz." ifadesi yer aldı.

Kentte hafta sonu göstericilerle polis arasında çatışmaya varan protestolara ilişkin Baş Yönetici Carrie Lam'ın açıklamaları göstericileri memnun etmezken, merkezi hükümet gelişmeleri "en ciddi durum" olarak tanımladı.

HONG KONG'TAKİ PROTESTOLAR EN CİDDİ DURUM

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün Hong Kong iş dünyasından bir grupla görüşerek, kentteki mevcut gelişmeleri "Hong Kong'un (İngiltere'den) Çin'e dönüşünden bu yana en ciddi durum" olarak nitelendirdi.

Vang, Hong Kong'un tüm kesimlerini birleşmeye, yerel hükümeti şiddet olaylarını durdurmaya ve Hong Kong'un düzene geri dönmesine destek vermeye çağırdı.

Çin, protestoları daha önce 1997'den bu yana en büyük kriz olarak nitelemişti.

BAŞ YÖNETİCİDEN OLAĞANÜSTÜ HAL DÜZENLEMELERİNE AÇIK KAPI İDDİASI

Baş Yönetici Lam dün yaptığı açıklamada, ?kentteki protestolarda şiddetin devam etmesi durumunda hukuki yollara başvuracaklarına dikkati çekerek, diyalog platformunun kurulmasından da vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

"Hong Kong’daki tüm kanunlar, eğer şiddet ve kaosu durdurmak konusunda hukukun üstünlüğünü sağlıyorsa, onları incelemek hükümetin sorumluluğundadır." diyen Lam'ın söz konusu ifadeleri Hong Kong basınında "Olağanüstü Hal Düzenlenmeleri Yönetmeliğine açık kapı bıraktığı" şeklinde yorumlandı.

Hong Kong’da 1922’de yürürlüğe giren yönetmelik, Baş Yöneticiye toplumun çıkarına uygun gördüğü her türlü düzenlemeyi yapma yetkisi tanıyor.

Kentte hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Şemdinli´de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu! TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

Bakanlık duyurdu! TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

O caninin ne zaman yargılanacağı belli oldu

O caninin ne zaman yargılanacağı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi: Destek vermeye hazırız

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi: Destek vermeye hazırız

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası
 

POPÜLER HABERLER

3 ilde PKK´ya yönelik ´Kıran 2 ortak operasyonu´ başladı

3 ilde PKK´ya yönelik ´Kıran 2 ortak operasyonu´ başladı

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Başkan Erdoğan fuar alanını Putin'le beraber inceledi

Başkan Erdoğan fuar alanını Putin'le beraber inceledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA