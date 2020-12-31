Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai hapse geri dönüyor

star.com.tr 31 Aralık 2020 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 21:16

Nihai Temyiz Mahkemesi Perşembe günü, yargıçlar suçlamaların ciddiyeti nedeniyle hükümetin kefaletle cezalandırılmasına karşı itirazını değerlendirirken Lai'nin gözaltına alınması gerektiğine karar verdi.

Savcılar, 23 Aralık'ta yaklaşık 1,3 milyon dolar kefaletle serbest kalan Lai'nin serbest bırakılmasına itiraz ederek, kararı Nihai Temyiz Mahkemesine taşıdı.

Nihai Temyiz Mahkemesi, ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluk suçlarından gözaltına alınan Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına yönelik alt mahkemenin kararını "hatalı olduğu" gerekçesiyle bozdu ve Lai'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Jimmy Lai, ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı güçlerle gizli iş birliğinde bulunarak ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

- HONG KONG'DA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK YASASI



Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

star.com.tr