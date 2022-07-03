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Dünya

Hong Kong'da ortadan ikiye bölünen gemi için kurtarma çalışmaları sürüyor: 27 kişi kayıp

Hong Kong'da Chaba Fırtınası'na yakalanarak ikiye bölünen geminin mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hong Kong Hükümet Uçuş Servisi yetkilisi West Wu Wai-hung, kayıp olan 27 kişinin bulunma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 12:42 - Güncelleme:
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Hong Kong'da etkili olan Chaba Fırtınası'na yakalanan gemiden 3 mürettebat kurtarıldı. Kayıp olan 27 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çemberinin 1300 kilometre alana yayıldığı belirtildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin haberinde, kurtarma çalışmalarında 6 helikopterin ve 36 personelin görev yaptığı aktarıldı.

Hong Kong Hükümet Uçuş Servisi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, kayıp olan 27 kişinin bulunma olasılığının oldukça düşük olduğunu ifade etti.

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