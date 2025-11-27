Hong Kong'da yangın faciası: Yüzlerce kişinin akıbeti bilinmiyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Hong Kong İtfaiyesi yetkilileri, olay mahallinde düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamada can kaybı ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

Yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 55 kişi yaşamını yitirdi, hastaneye kaldırılan 76 yaralıdan 28'inin sağlık durumunun ciddi, 15'inin ise kritik olduğu kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemeleri yüzünden hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandaki yangından 3'ü kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını 24 saati aşkındır sürdürüyor.

İtfaiye ekiplerinin siteden aldıkları yardım çağrılarının büyük bölümüne yanıt verdiği, 279 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlularının, olayda ağır ihmalinin bulunduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına yol açtığına dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang da ilk incelemelere göre yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğuna, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyip kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." açıklamasında bulundu.

ÖĞLE SAATİNDE OLMASI BÜYÜK CAN KAYBINI ÖNLEDİ

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmamasının ve kaçabilecek durumdakilerin evlerinden ayrılmasının can kaybının artmasını engellediğini dile getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Samuel Chan, "Bunun gece olduğunu düşünmek dahi istemiyorum, bakın yangın hala devam ediyor. Yangın sırasında böyle çok katlı bir apartmanın üst katlarında olduğunuzu düşünün, kurtulma şansınız çok az olurdu." ifadelerini kullandı.

Chan, itfaiye ekipleri henüz binalara girmediklerinden can kaybının artmasının beklendiğini, yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün yangının çıktığı saatte evlerindeki yaşlılar olması ihtimalinin yüksek bulunduğu yorumunu yaptı.

5. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 kişinin sığındığını belirtti.

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayda hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dileyerek, Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümete yangınla mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

Olay, Hong Kong'da son 70 yıldaki en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.