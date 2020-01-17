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Dünya

Polonya’da bir adam, horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Polonya’da bir kişi, uyuyan arkadaşını horladığı için bıçaklayarak öldürdü. Gözaltında alınca zanlı suçunu itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA17.01.2020  14:10 - Güncelleme: 17.01.2020  14:10

Polonya’da bir kişi, uyuyan arkadaşını horladığı için bıçaklayarak öldürdü. Gözaltında alınca zanlı suçunu itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay Polonya’nın Olsztyn şehrinde bir bağ evinde meydana geldi. 37 ve 40 yaşlarında ismi açıklanmayan iki arkadaş bağ evinde alkol tüketti. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyumaya karar veren ikiliden 40 yaşındaki adam uykuya daldı. Ancak 37 yaşındaki alkollü diğer şahıs arkadaşının horlaması nedeniyle duruma sinirlenerek uyandırdığı arkadaşıyla tartıştı. Öfkeli adam, tartışmanın ardından horlayan arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 40 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları geldikleri bağ evinde talihsiz adamın cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis başlattığı arama çalışmaları sonucunda kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte kentin başka bir noktasında yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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