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Hristiyan çeteler kan döktü

Sri Lanka’da 253 kişinin hayatını kaybettiği otel ve kiliselere yönelik terör saldırılarının ardından sosyal medyadan yayılan asparagas nefret haberleri, çoğunluğu Hristiyan olan kentlerde dini çatışmayı tetikledi.

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İslam karşıtı Hristiyan çetelerin önceki gün çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu Chilaw şehrinde Müslümanlara ait dükkan ve camilere saldırmasının ardından, dün ilk kez bölgede kan döküldü. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede Hristiyan çeteler, Puttalam bölgesinde, yaşındaki bir Müslümana bıçak ve kesici aletlerle saldırarak hastanelik etti. Emniyet yetkilileri hastaneye kaldırılan Müslümanın hayatını kaybettiğini duyurdu. 

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Öte yandan, Sri Lanka’nın Kiniyama, Bingiriya ve Kurunegala bölgelerinde İslam karşıtı gruplar tarafından,cami ve dükkanların camlarının kırıldığı belirtildi. Saldırganların, özellikle ‘helal ürün’ satan marketleri hedef aldığı dile getirildi. 

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