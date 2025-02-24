Vatikan'da gözler 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumuna çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda şiddetli bronşit geçiren Papa, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görüyor. Çift taraflı zatürre teşhisi konan ve polimikrobik enfeksiyonla mücadele eden Papa'nın sağlık durumu kritik seyrediyor. Papa'nın durumunun ciddiyeti üzerine harekete geçen Vatikan Yönetimi, Papa Francis'in sağlığı için Aziz Petrus Meydanı'nda gece dualarının başlayacağını duyurdu. İlk dua bu gece gerçekleştirilecek. "Dua" çağrısı, Papa ikinci Jean Paul'un 2005'teki ölümünden önce aynı meydanda gerçekleştirilen ayinleri akla getirdi.

ÖLÜRSE NE OLACAK?

Papa'nın sağlık durumunun kötüleşmesi halinde, Katolik Kilisesi'nin yüzyıllardır uyguladığı protokoller devreye girecek. Vatikan'ın sağlık birimi başkanı ve Kardinal Haznedar (Camerlengo), Papa'nın ölümünü resmen teyit edecek. Camerlengo (Kardinal Kevin Joseph Farrell), bu süreçte Vatikan'ın geçici yöneticisi haline gelecek.

PAPA'NIN VEFATI HALİNDE:

Bedeni beyaz cübbesiyle özel şapelinde hazırlanacak.

Özel belgeleri mühürlenerek odaları kapatılacak.

Papa'nın yüzüğünün (Balıkçı Yüzüğü) sahte belge kullanımını önlemek için törensel bir çekiçle kırılması sağlanacak.

Francis, cenaze törenlerinin daha mütevazı olması yönünde talimatlar vermişti. Papa II. Jean Paul ve önceki papaların aksine, naaşının geleneksel üç tabut yerine sadece ahşap ve çinko kaplamalı tek bir tabut içinde gömülmesini istemişti. Ayrıca, Aziz Petrus Bazilikası yerine Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedilmeyi tercih ettiğini belirtmişti.

YENİ PAPA SEÇİM SÜRECİ

Papa'nın vefatının ardından 15 ila 20 gün içinde Konklav süreci başlayacak. 91 yaşındaki Kardinal Giovanni Battista Re, tüm kardinalleri Vatikan'a çağırarak yeni papa seçim sürecini başlatacak.

YENİ PAPA SEÇİLENE KADAR:

Kardinaller Meclisi, kilisenin genel işleyişini yönetecek ancak büyük kararlar alamayacak.

Kardinaller Sistine Şapeli'nde bir araya gelecek ve gizli oylama yapacak.

80 yaş altındaki kardinaller oy kullanabilecek.

Üçte iki çoğunluk sağlanana kadar oylama devam edecek.

Seçim sonucunda yeni papa belirlendiğinde Vatikan bacasından beyaz duman yükselecek ve Aziz Petrus Bazilikası'nda "Habemus Papam" (Bir Papamız var) ilanı yapılacak.