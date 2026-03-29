  • Hristodulidis'in çelişkisi Rumları bile bıktırdı: Türk tarafı haklı
Dünya

Hristodulidis'in çelişkisi Rumları bile bıktırdı: Türk tarafı haklı

Rum Lideri Hristodulidis'in Kıbrıs görüşmelerinde çelişkili bir politika yürüttüğünü dile getiren Rum basını, 'Türk tarafının Hristodulidis'in tutarsız açıklamaları konusunda haklı bir noktası var' ifadelerini kullandı.

ABDULLAH POLAT29 Mart 2026 Pazar 10:45
Hristodulidis'in çelişkisi Rumları bile bıktırdı: Türk tarafı haklı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in görüşmesini ele alan Rum basını, GKRY'den gelen çelişkili açıklamaların Kıbrıs görüşmelerine olan güveni zedelediğini yazdı.

Erhürman'ın 25 Mart'ta yaptığı açıklamayla öfkesini gizleyemediğini aktaran Rum basını, KKTC Lideri'nin Hristodulidis'in açıklamalarını "tutarsız, temelsiz ve ciddiyetsiz" olarak nitelendirdiğini öne çıkardı.

Rum basını Hristodulidis'in Türkleri provoke etme amacı taşıyan sözlerini ortamı iyileştirecek ve zemin hazırlayacak türden bir yorum olmadığını belirtti.

Hristodulidis'in Türk tarafını gücendirerek görüşmelerin yeniden başlaması için tuhaf bir yol izlediği ifade edildi.

Haberde, "Hristodulidis'in Kıbrıs sorununa ilişkin benimsediği çelişkili sinyaller politikasında bir tutarlılık var. Bir yandan görüşmelerin en kısa sürede yeniden başlatılması gerektiğine dair düzenli olarak laf kalabalığı yaparken, diğer yandan da Kıbrıs Türk liderliğini yabancılaştırmak ve ona güvenmemelerini teşvik etmek için hesaplanmış şeyler söylüyor. Türk tarafının Hristodulidis'in tutarsız açıklamaları konusunda haklı bir noktası var. Bu kesinlikle görüşmelerin yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratmanın bir yolu değil ve Hristodulidis bunun farkında." ifadeleri yer aldı.

  • KKTC
  • Hristodulidis
  • Tufan Erhürman

