HRW, Myanmar ordusu vakum bombası kullandığını iddia etti

HRW'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uzmanların saldırının yapıldığı Sagaing bölgesinin Pazi Gyi'den alınan 59 fotoğraf ve video kaydını incelediği belirtildi.

Bölgeden gelen görüntüler ve kurbanların görüntülerinin değerlendirilmesinin ardından Myanmar ordusunun 163 kişinin öldüğü hava saldırısında "vakum bombası" kullanıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "vakum bombasının orantısız kullanımının sivil kayıplarına yol açtığı, insan hakları ihlali ve savaş suçu" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'a silah ambargosu uygulaması çağrısında bulunularak "Myanmar'da askeri cuntanın operasyonları silah ve ekipman alımına bağlı. ASEAN ve BMGK, Myanmar'a karşı tutumunu değiştirip daha sert tedbirler almalı." ifadeleri kullanıldı.

Askeri yönetim ise Pazi Gyi'ye yönelik saldırıların "düşük seviyede" olduğunu ancak bu saldırılarda bölgedeki "cephaneliğin" patlaması sonucu can kayıplarının arttığını savunuyor.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

ORDU SALDIRISI



Myanmar ordusunun 11 Nisan'da, Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu kişilerin katıldığı bir törene yönelik düzenlediği hava saldırısında en az 163 kişi yaşamını yitirmişti.

Hava saldırısının, çevredeki bölgelerden çok sayıda kişinin, Pa Zi Gyi'deki Halk Savunma Güçleri (PDF) Ofisinin açılışına katıldığı günde yapıldığı kaydedilmişti.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında düzenlediği hava saldırısında ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.