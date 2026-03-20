20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Dünya

HRW'den Macaristan'a Netanyahu çağrısı: Ülkeye girer girmez tutuklayın

İnsan Hakları İzleme Örgütü, işgalci Netanyahu'nun Macaristan ziyareti öncesinde, Budapeşte yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları doğrultusunda Netanyahu'yu tutuklaması gerektiğini açıkladı.

HRW tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yarın Macaristan'da düzenlenecek Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) katılmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, UCM'nin 21 Kasım 2024'te Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yakalama kararı çıkardığı" hatırlatılarak UCM'ye taraf ülkelerin, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri kendi topraklarına girmeleri halinde tutuklama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW Uluslararası Adalet Araştırmacısı Alice Autin, Macaristan'ın UCM'den ayrılma sürecini başlatmış olmasına rağmen halen mahkemenin üyesi olduğunu ve yükümlülüklerinin devam ettiğini belirterek "Bu yükümlülüğün ihlali cezasızlığı derinleştirir ve mağdurlar için adaletin sağlanmasını engeller." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Nisan 2025'teki Macaristan ziyareti sırasında da tutuklanmadığı ve UCM yargıçlarının bu durumu işbirliği yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirdiğinin anımsatıldığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) kurumları ve üye ülkelerin Macaristan'ın UCM ile işbirliği yapmamasına karşı yeterli adım atmadığı savunuldu.

Açıklamada, Brüksel yönetimi daha net bir tutum almaya çağrılırken AB ve UCM üyesi diğer ülkelerin Macaristan'a baskı yaparak Netanyahu'nun tutuklanmasını sağlaması ve uluslararası hukuk mekanizmalarına bağlılıklarını açık şekilde ortaya koyması gerektiği kaydedildi.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
