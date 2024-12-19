Suriye'de rejim lideri Beşar Esed'i deviren muhalif grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) Haseke ve Rakka'yı işgal eden terör örgütü PKK/YPG'ye rest çekti, savaşa hazır olduklarını söyledi.

Eş-Şera, YPG'nin işgali altında olan Haseke ve Rakka için 2 seçeneğin bulunduğunu belirtti.

HTŞ lideri, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok; ya çekilecekler ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz." dedi.

Ahmed eş-Şera'dan İsrail'e uyarı

"Tüm silahlı grupları dağıtacağız"

"Altın fırsat" olarak nitelendirdi: Türkiye'nin desteklediği orduyla birleşmeliler