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Dünya

HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'dan PKK'ya rest: İki çözüm var, üçüncüsü yok

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanlardan sökülüp atılması için geri sayım başlarken HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, 'Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok; ya çekilecekler ya da askeri operasyon.' açıklamasını yaptı.

19 Aralık 2024 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'dan PKK'ya rest: İki çözüm var, üçüncüsü yok
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Suriye'de rejim lideri Beşar Esed'i deviren muhalif grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) Haseke ve Rakka'yı işgal eden terör örgütü PKK/YPG'ye rest çekti, savaşa hazır olduklarını söyledi.

Eş-Şera, YPG'nin işgali altında olan Haseke ve Rakka için 2 seçeneğin bulunduğunu belirtti.

HTŞ lideri, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok; ya çekilecekler ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz." dedi.

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