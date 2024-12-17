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Dünya

HTŞ lideri Culani: Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Culani, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına değinerek, 'Saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli' ifadelerini kullanarak, 'İsrail'le ya da başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz” dedi.

IHA17 Aralık 2024 Salı 21:27 - Güncelleme:
HTŞ lideri Culani: Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli
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HTŞ lideri Culani, devam eden İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına röportaj veren Culani, İsrail saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, dolayısıyla bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

"1974 ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ"

İsrail ve Suriye arasında 1974'te imzalanan Güçler Ayrılığı Anlaşması'na bağlı olduklarını ifade eden Culani, "1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM gözlemcilerini göndermeye hazırız. İsrail'le ya da başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz ve Suriye'nin saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" dedi.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye geniş çaplı hava saldırıları başlatmış, rejimin çökmesi ile 1974'de imzalanan anlaşmanın çöktüğünü belirtmişti. İsrail, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Şeyh Dağı'nın (Hermon Dağı) Suriye tarafını işgal etmişti.

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