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Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları 2 milyon 500 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 09:23 - Güncelleme:
ABD'nin ticari ham petrol stokları 2 milyon 500 bin varil azaldı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalışla 429 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 483 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 355 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artışla 248 milyon 100 bin varile çıktı.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 179 bin varil artarak 7 milyon 420 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 707 bin varil artarak 5 milyon 29 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 6-12 Ocak haftasında 142 bin varil artışla 13 milyon 735 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ocak 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 210 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

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