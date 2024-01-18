İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1483
  • EURO
    32,9293
  • ALTIN
    1949.37
  • BIST100
    8081.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AİHM suç ortaklığı yapan Litvanya'yı haksız buldu ve hak ihlallerinde bulunduğuna hükmetti
Dünya

AİHM suç ortaklığı yapan Litvanya'yı haksız buldu ve hak ihlallerinde bulunduğuna hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Litvanya'nın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) insan kaçırma ve işkence programına suç ortaklığı ettiğine ve hak ihlallerinde bulunduğuna hükmetti.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
AİHM suç ortaklığı yapan Litvanya'yı haksız buldu ve hak ihlallerinde bulunduğuna hükmetti
ABONE OL

AİHM, şu an Guantanamo'da ABD'ye ait askeri hapishanede El Kaide ile bağlantılı suçlamalarla tutulan Suudi Arabistan vatandaşı Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi'nin, 2005-2006'da, CIA'in Litvanya'da bulunan gizli merkezinde işkenceye uğradığı ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarıyla Litvanya'ya karşı açtığı davada kararını verdi.

AİHM, Litvanya'nın, al-Hawsawi'nin haklarını ihlal ettiğine ve 100 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkemenin oybirliğiyle aldığı kararda, Litvanya'nın CIA'in gizli gözaltı programına suç ortaklığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin işkence ve onur kırıcı muameleyi yasaklayan 3. maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Kararda Litvanya'nın, sözleşmenin makul sürede adil yargılanma hakkını içeren 6. maddesini ve kişinin yaşam hakkını güvence altına alan 2. maddesine ilaveten 6 No'lu Protokolün ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin 1. maddesini ihlal ettiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra kararda, Litvanya'nın özgürlük ve güvenlik hakkının gözetildiği Sözleşme'nin 5. maddesini, özel hayata saygının güvence altına alındığı 8. maddesini ve etkili başvuru hakkının sağlandığı 13. maddesini de ihlal ettiği kaydedildi.

Mahkemenin kararında, "O dönem ABD'de gözaltına alınan terör şüphelilerine uygulanan işkence, kötü muamele ve tacize ilişkin yaygın bilgiler dikkate alındığında" Litvanya makamlarının, CIA'in ülke topraklarında bulunan gizli gözaltı merkezinde al-Hawsawi'ye de böyle muamelede bulunacağından haberdar olması gerektiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) 2007'de hazırladığı bir raporunda, bazı AB üyelerini, CIA'in Avrupa ülkelerindeki yasa dışı faaliyetlerine "göz yummakla" suçlamıştı.

CIA'in, 2001-2005 yıllarında, Avrupa ülkelerinin hava sahalarında yüzlerce uçuş yaptığı ve yine AB ülkelerindeki ABD üslerinde "gizli gözaltı merkezleri" kurulduğu hatırlatılan raporda, "terörle savaş" amacıyla ABD'nin yürüttüğü yasa dışı faaliyetlere bazı Avrupa ülkelerin "göz yumduğu" belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.