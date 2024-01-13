ABD güçleri Yemen'deki Husilere ait radar tesisine tekrar saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 99'uncu güne girilirken, ABD Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere bir saldırı daha gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Saat 03.45'te ABD güçleri, Yemen'deki Husilere ait radar tesisine saldırı düzenledi. Bu saldırı, USS Carney (DDG 64) tarafından Tomahawk füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Yemen'e yönelik son saldırının, Husilerin ticari gemiler de dahil olmak üzere deniz taşıtlarına saldırı kabiliyetini azaltmak için dün gerçekleştirilen saldırıların devamı olduğu vurgulandı. İran destekli Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı aktarıldı.

ABD TEK TARAFLI GERÇEKLEŞTİRDİ



ABD'nin Yemen'e son saldırısının 20'den fazla ülkenin katıldığı ortak koalisyon olan Refah Muhafızı Operasyonu ile ilgisi olmadığı, saldırıyı tek taraflı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalı ise ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldığını aktardı.

NE OLMUŞTU?



ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere dün gece saldırılar gerçekleştirmişti. Saldırılarda İran destekli Husilerin kontrolünde olan başkent Sana, Hudeyde, Saada, Zamar ve Taiz şehrindeki askeri noktalar hedef alınmıştı. Saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğü, 6'sının da yaralandığı açıklanmıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM



Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, ticari gemilere füze ve dron saldırıları düzenlemiş, çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmuştu. Washington yönetimi Aralık ayında Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu.