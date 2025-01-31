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Dünya

Hükümete çağrıda bulundular: Bizi PKK/YPG'den koruyun

Suriye'nin başkenti Şam'da cuma namazı sonrası Emevi Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerdeki işgalinin son bulmasını istedi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 18:56 - Güncelleme:
Hükümete çağrıda bulundular: Bizi PKK/YPG'den koruyun
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Cuma namazı sonrası Emevi Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sivil, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.

Terör örgütünün Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerdeki işgalinin son bulmasını isteyen göstericiler, ellerinde, "PKK bölgede istikrarsızlığın sebebidir", "SDG, PKK'nın Suriye'deki koludur", "Başkan Şara ve Suriye ordusundan, bizi terör örgütü PYD'den korumasını istiyoruz", "Terör örgütü PKK'nın varlığının sona erdirilmesini ve DEAŞ dosyasının Suriye hükümetine teslim edilmesini talep ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı İngilizce ve Arapça yazılı dövizler taşıdı.

"ÖRGÜT SADECE BÖLÜCÜLÜK PEŞİNDE KOŞAN BİR MİLİS GÜCÜDÜR"

Gösterilere katılan Eymen Derk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin Kandil'den yönetilen ayrılıkçı bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Derk, "Örgüte destek veren aşiret liderleri, aslında halkına ihanet eden işbirlikçilerdir. Bu yapının içinde bulunan Arap ve Kürt savaşçılar, bir an önce örgütten ayrılmalıdır. Örgüt sadece bölücülük peşinde koşan bir milis gücüdür." dedi.

Gazeteci Gusun Avad da PKK/YPG'nin bölgedeki varlığının işgal anlamına geldiğini ve halkın büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Avad, PKK/YPG'nin Suriye halkını temsil etmediğini ve uluslararası toplumun bu örgüte verdiği desteği kesmesini istediklerini belirterek "Cezire, Rakka, Haseke ve Deyrizor halkı, PKK'nın baskısı altında. Buralarda uyuşturucu maddenin yayılması, eğitim sisteminin bozulması ve zorla Kürtçe eğitimin dayatılması gibi pek çok insan hakkı ihlali yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Zamil Sa'ab ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekerek "Biz doğu bölgesinin halkı olarak Suriye'nin birliğini savunuyoruz. Yeni yönetimi destekliyoruz. Türkiye'den de PKK'nın bölgeden çıkarılması konusunda yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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