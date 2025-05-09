Hükümeti uyardı: Türkiye yanlarında, savaşa girersek dağılırız

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında aralarında Fransız savaş uçağı Rafale jetlerinn de bulunduğu 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TÜRKİYE PAKİSTAN'I DESTEKLİYOR"

Tüm bu yaşananların ardından Hindistan'da televizyon kanalına bağlanan bir Hintli gazeteci, Türkiye'nin Pakistan'ı desteklediğini belirterek, "Hindistan duygusal davranır savaş açarsa bu onun sonu olur. Artık savaşlar silah veya uçakla değil elektronik olarak yapılıyor. Çin açıkça Pakistan'ı destekliyor. Türkiye'de Pakistan'ın yanında." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE ELEKTRONİK SAVAŞ TEKNOLOJİSİNDE AVRUPA'DAN ÖNDE"

Türkiye'nin elektronik savaş teknolojisinde Avrupa'dan ileride olduğunu belirten Hintli gazeteci, "Türkiye'nin reddetmesine rağmen Hint uçaklarının düşme nedeni belirsiz. Ancak kesin olan uçakların elektronik harp sistemiyle düşürüldüğü. Modi hükümeti neden sessiz? Çünkü Fransa'ya 20 savaş uçağı siparişi verildi." dedi.

"SAVAŞ ÇIKARSA HİNDİSTAN DAĞILIR"

Modi hükümetinin yalnızca deniz kuvvetleri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan gazeteci, "Bu ne anlama geliyor? Savaş olursa denizden harekat olur. Çünkü oradan elektronik savaşa karşı daha az koruma var. Halk savaş istiyor ama Modi hükümeti zor durumda. Savaş çıkarsa Hindistan dağılır." şeklinde konuştu.