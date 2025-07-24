Hulk Hogan 71 yaşında hayatını kaybetti

Hogan'ın uzun yıllar çalıştığı World Wrestling Entertainment (WWE) adlı eğlence kuruluşunun X hesabından yapılan yazılı açıklamada, ünlü güreşçinin ölüm sebebinin kalp krizi olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "WWE, onur listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiştir. Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı olmuştu." ifadelerine yer verildi.

ABD medyası da 71 yaşında vefat eden Hogan'ın, Florida eyaletindeki evinde kalp krizi geçirdiği, ihbar sonucu eve gelen yetkililerin söz konusu kişinin Hogan olduğunu tespit ettiği bilgilerine yer verdi.

Hogan'ın, tedavi için kaldırıldığı hastanede son nefesini verdiği kaydedildi.

Aynı zamanda birçok Hollywood yapımında yer alan Hogan, "Rocky III" gibi aksiyon filmlerinden Türk seyircisinin de yakından tanıdığı isimler arasındaydı.