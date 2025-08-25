İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0001
  • EURO
    48,0329
  • ALTIN
    4434.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

'Hulk'tan dünya liderlerine Gazze çağrısı

'Hulk' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Mark Ruffalo, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve ablukaya karşı ABD ve Avrupa ülkelerine somut adımlar atmaları konusunda çağrısında bulundu.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
'Hulk'tan dünya liderlerine Gazze çağrısı
ABONE OL

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

Ruffalo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabındaki videolu paylaşımında, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'ye destek verdi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkati çeken Ruffalo, Trump'ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı adım atmaları için çağrı yaptı.

Ruffalo, "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap." dedi.

Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Ruffalo, "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor." ifadelerini kullandı.

Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların seslerini çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

- Gazze'de "kıtlık" ilan edilmişti

IPC, Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

  • Mark Ruffalo
  • Gazze saldırısı
  • İsrail işgali

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.