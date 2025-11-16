İSTANBUL 17°C / 11°C
Dünya

Hums açıklarında göçmen dramı: Tekneler battı, ölüler var

Libya açıklarında yaşanan iki ayrı tekne faciasında 4 göçmen yaşamını yitirdi, 91 kişi sağ olarak kurtarıldı. Libya Kızılay ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi yeni büyük bir felaketi önledi.

AA16 Kasım 2025 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Hums açıklarında göçmen dramı: Tekneler battı, ölüler var
Libya Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Hums kenti açıklarında batan ilk teknede bulunan Bangladeşli 26 düzensiz göçmenden 4'ünün boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, batan ikinci teknede ise 67'si Sudanlı, 2'si Mısırlı olmak üzere 69 düzensiz göçmen bulunduğu ve tümünün sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonunu, Kızılay ekipleri ile Sahil Güvenlik Güçlerinin gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 4 cesedin savcılığa teslim edildiği bildirildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

