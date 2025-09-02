''Humus katliamı'' dosyası yeniden açıldı: AB'den Beşar Esed'i tutuklama emri

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan (FIDH) yapılan açıklamada, "Paris Adli Mahkemesi İnsanlığa Karşı Suçlar Birimi'nin soruşturma hakimleri, devrik Başkan Beşar Esed dahil 7 Suriyeli eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emirleri çıkardı." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, bu 7 kişinin Fransız ve yabancı gazeteciler Remi Ochlik, Edith Bouvier, Marie Colvin ve Paul Conroy ile tercüman Wael al-Omar'a karşı savaş ve insanlığa karşı suçlara ortaklık etmekle suçlandığı belirtilerek, bazı isimlerin Humus'ta 22 Şubat 2012'de basın merkezine düzenlenen saldırıda yaralandığı, bazılarının ise öldürüldüğü bildirildi.

FIDH'nin avukatı Clemence Bectarte, "Bu 7 tutuklama emrinin çıkması, Beşar Esed'in Şubat 2012'de Baba Amr'da bulunan gayriresmi basın merkezindeki Remi Ochlik ve diğer gazetecilere karşı işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlar için Fransa'da yargı yolunu açan belirleyici bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) Başkanı Mazin Derviş de soruşturmanın "devrik Baas rejiminin ülkede işlediği suçların haberleştirilmesini sınırlamak isteğiyle 2012'deki saldırıyla yabancı gazetecileri hedef aldığını" ortaya koyduğunu belirtti.

İngiliz Sunday Times gazetesi için çalışan Amerikalı Colvin ile Fransız foto muhabiri Ochlik, Humus'un Baba Amr Mahallesi'nde 22 Şubat 2012'de vurularak hayatını kaybetmişti.