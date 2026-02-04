İSTANBUL 14°C / 10°C
  Humus'ta oyun salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Dünya

Humus'ta oyun salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Humus iline bağlı Ayn el-Hadra köyünde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 9 sivil yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz belirlenemedi.

4 Şubat 2026 Çarşamba 23:45
Humus'ta oyun salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Suriye resmi ajansı SANA'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce Humus kırsalının batısındaki Ayn el-Hadra köyünde bir oyun salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığı, yetkili makamların ise olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Haberde, saldırı hakkında ayrıntı verilmedi.

Suriye güvenlik yetkililerinden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken devrik Esed rejiminin bazı kalıntıları, özellikle ülkenin orta ve batı bölgelerinde zaman zaman karışıklık çıkarmaya yönelik eylemlerde bulunuyor.

  • Suriye
  • Humus silahlı saldırı
  • Suriye oyun salonu

