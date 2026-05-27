Hürmüz Boğazı eski haline dönecek! ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt etti

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan ilk belgeye" ulaştığını öne süren bir haber yayımladı.

Haberde yer alan bilgilere göre, muhtemel mutabakat çerçevesinde ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt etti. İran da ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde gerilim öncesi seviyeye döndürmeyi kabul etti.

Taslakta, askeri gemilerin anlaşma kapsamı dışında tutulduğu, gemi geçişlerinin yönetimi ve rotasının İran ile Umman işbirliğiyle yürütüleceği kaydedildi.

Belgede ayrıca ABD'nin İran çevresindeki bölgeden askeri güçlerini çekmeyi taahhüt ettiği, ancak bunun bölgeye sonradan sevk edilen kuvvetleri mi yoksa mevcut üslerde konuşlu birlikleri mi kapsadığı konusunda müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Taslak metne göre, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması halinde söz konusu mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından bağlayıcı bir karar olarak onaylanması öngörülüyor.

Haberde ayrıca "İslamabad mutabakat zaptı çerçevesinin" henüz kesinleşmediği ve İran'ın "somut doğrulama" olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden Mohammad Akbarzadeh, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Düşmanın zayıflığı nedeniyle savaş ihtimali düşük, silahlı kuvvetlerimiz dolu şarjörle pusuda bekliyor."

"MEZARINIZ OLUR"

İran'ın güney sahil şeridinin iki uç noktasında yer alan bölgelere atıfta bulunan Akbarzadeh, olası bir askeri hareketliliğe karşı ise "Çabahar'dan Mahşehr'e kadar olan bölgeyi saldırganlar için bir mezarlığa çevireceğimizden şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

İRAN'DAN HÜRMÜZ İÇİN "YENİ MEKANİZMA" ÇIKIŞI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ülkesinin Umman ile Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine ilişkin yeni bir mekanizma üzerinde görüşmeler yürüttüğünü, ABD ile devam eden dolaylı müzakerelerde ise uranyum rezervleri konusunun gündemde olmadığını söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansına göre, Moskova'da düzenlenen 14. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı'na katılan Bakıri, basına açıklamalarda bulundu.

ABD ile Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirten Bakıri, "Komşu kıyı ülkeleri olan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakere ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve düzenlemeleri, İran'a karşı savaş başlamadan önceki döneme kıyasla farklı olacak." dedi.

ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını söyleyen Bakıri, "Tüm konularda bir anlaşmaya varana kadar, hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN: DÜŞMAN EKONOMİMİZİ HEDEF ALIYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "günümüz ana savaş alanının ekonomik savaş" olduğunu belirterek düşmanın ülkenin ekonomik direncini zedelemeye odaklandığını ifade etti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaştır. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN SON 24 SAATTE 23 GEMİ GEÇTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 geminin geçiş yaptığını ve düşman ülkelerin gemilerinin geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaktır." ifadelerine yer verildi.