4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hürmüz Boğazı savaş alanına döndü! İran 10'dan fazla petrol tankerini vurdu
Dünya

Hürmüz Boğazı savaş alanına döndü! İran 10'dan fazla petrol tankerini vurdu

ABD-İsrail saldırısı sonrası Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran, uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankeri çeşitli mühimmatlarla hedef aldıklarını bildirdi.

4 Mart 2026 Çarşamba 13:36
Hürmüz Boğazı savaş alanına döndü! İran 10'dan fazla petrol tankerini vurdu


İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD-İsrail saldırıları sonrası "geçiş yasağı" ilan ettikleri Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ KOŞULLARI ALTINDA

Hürmüz Boğazı'nda petrol, ticaret ve balıkçı gemilerinin geçişinin mümkün olmadığını dile getiren Ekberzade, "Dünya deniz trafiğine gönderilen mesajda, Hürmüz Boğazı'nın baştan sona savaş koşulları altında olduğu ve gemilerin roket veya İHA'lar tarafından herhangi bir hasara maruz kalabileceği bildirildi. Bu nedenle gemiler bu bölgeden geçmemelidir." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 10'DAN FAZLA PETROL TANKERİ İRAN'IN HEDEFİ OLDU

Hürmüz Boğazı'nın İran Deniz Kuvvetleri'nin tam kontrolü altında olduğunu dile getiren Ekberzade, uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla hedef alındığını ve tahrip olduğunu aktardı.

  • İran
  • Hürmüz Boğazı
  • İran Devrim Muhafızları

