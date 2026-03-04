İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD-İsrail saldırıları sonrası "geçiş yasağı" ilan ettikleri Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ KOŞULLARI ALTINDA

Hürmüz Boğazı'nda petrol, ticaret ve balıkçı gemilerinin geçişinin mümkün olmadığını dile getiren Ekberzade, "Dünya deniz trafiğine gönderilen mesajda, Hürmüz Boğazı'nın baştan sona savaş koşulları altında olduğu ve gemilerin roket veya İHA'lar tarafından herhangi bir hasara maruz kalabileceği bildirildi. Bu nedenle gemiler bu bölgeden geçmemelidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın İran Deniz Kuvvetleri'nin tam kontrolü altında olduğunu dile getiren Ekberzade, uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla hedef alındığını ve tahrip olduğunu aktardı.