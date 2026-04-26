  • Hürmüz Boğazı'na ''Venezuela'' resti: ABD'nin burada söz hakkı yok
Dünya

Hürmüz Boğazı'na ''Venezuela'' resti: ABD'nin burada söz hakkı yok

CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, 'ABD'lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz.' dedi.

ABDULLAH POLAT26 Nisan 2026 Pazar 13:05
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşından ardından varılan ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor.

"BURASI KAYNAKLARINI YAĞMALAYABİLECEĞİNİZ VENEZUELA DEĞİL"

İran'da yayın yapan Haberonline sitesine göre, Esedi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında baskı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Esedi, "ABD'lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak." ifadelerini kullandı.

Esedi, Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nin İran ve bölge ülkeleriyle ilgili bir mesele olduğunu, ABD'nin burada söz söyleme hakkı bulunmadığını ve ülkesinin yeni bir saldırıya karşı belirli bir plana sahip olduğunu söyledi.

CENTCOM, ABD'NİN İRAN LİMANLARINA ABLUKASI NEDENİYLE 37 GEMİYİ GERİ DÖNDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'a ait petrol ve doğal gaz dahil enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 19 "gölge filo" gemisinden biri olduğu belirtilen ticari geminin Umman Denizi'nde durdurulduğu aktarıldı. Söz konusu geminin, ABD ordusunun talimatlarıyla İran'a geri yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 37 geminin geri döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

14.54 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Sultanı Bin Tarık ile yaptığı görüşmede, "İran'a dayatılan 40 günlük savaş tecrübesi, ABD'nin bölge ülkelerindeki askeri varlığının güvensizliğe yol açtığını göstermiştir." dedi.

13.38 İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, "Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi'nin talimatı da bu yönde." ifadesini kullandı.

13.14 İran İstihbarat Bakanlığı, Kirman eyaletinde yönetime destek gösterisi için toplanan kalabalığın üzerine ateş açan bir kişinin suç ortakları ile birlikte yakalandığını açıkladı.

13:03 İran Silahlı Kuvvetleri, ülkeye yönelik olası bir yeni saldırıya "stratejik caydırıcılıkla" karşılık verileceğini bildirdi.

10:42 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

10:33 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskı politikalarını ve bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi halinde Tahran'ın "dayatılmış müzakerelere" katılmayacağını söyledi.

09:36 ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun İran'la bir ilgisi var mı bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak öyle olmadığını düşünüyorum. Ama biz harika işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

09:30 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

