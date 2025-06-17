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Dünya

Hürmüz Boğazı'nda 7 LNG tankeri beklemede

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Güvenlik riskleri nedeniyle 7 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin Umman açıklarında beklediği belirlendi.

AA17 Haziran 2025 Salı 19:33 - Güncelleme:
Hürmüz Boğazı'nda 7 LNG tankeri beklemede
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Veri analitik şirketi Kpler'in paylaştığı verilere göre, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler, LNG taşımacılığı rotalarında aksamaya neden olurken, bölgede "alışılmadık hareketler sergileyen" 7 tanker tespit edildi.

Yaklaşık 175 bin metreküp kapasiteli bir tanker, Katar'daki Ras Laffan limanına doğru ilerlerken, rotasından saparak güneye doğru döndü.

Bölgedeki tankerlerden 7'si, Umman açıklarında bekleme pozisyonuna geçti.

Bu durumun, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş gerektiren tesislerde yükleme ve boşaltma işlemlerinin aksamasına yol açabileceği düşünülürken, jeopolitik gerilim arttıkça nakliye şirketleri daha temkinli hareket ediyor.

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Küresel LNG ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan yapılarak uluslararası piyasalara ulaşıyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin LNG ihracatının neredeyse tamamı bu dar boğazdan geçiyor.

Küresel LNG ve petrol ticareti için kilit önemde olan Hürmüz Boğazı, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yeniden piyasaların odak noktasına yerleşti. İran, daha önceki gerilimlerde Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini söylemesine rağmen böyle bir durum henüz yaşanmadı.

AVRUPA GAZ FİYATLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından Hürmüz Boğazı'nda, LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 avroya kadar yükselerek, nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken, çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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