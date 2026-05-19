  • Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası... ''4 gemi etkisiz hale getirildi''
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası... ''4 gemi etkisiz hale getirildi''

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı çevresinde başlattığı ablukada 88 ticari geminin rotasını değiştirdiğini ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı ertelediğini açıklamasının ardından gelen rapor, boğazdaki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

AA19 Mayıs 2026 Salı 18:20
ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde sürdürdüğü deniz ablukasının boyutları gün geçtikçe büyüyor. CENTCOM, 13 Nisan'dan bu yana bölgede rotası değiştirilen gemi sayısının 88'e yükseldiğini ve 4 geminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklama, Trump'ın Körfez ülkelerinin arabuluculuk girişimleri nedeniyle İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini duyurmasının hemen ardından geldi.

CENTCOM'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 88 GEMİ ABLUKASI

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran ile ilan edilen ateşkesin ardından abluka kararı aldığı 13 Nisan'dan bugüne kadar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve diğer ticari malları taşıyan gemilere yönelik engellemelerle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, "CENTCOM güçleri, tam uyumluluğu sağlamak amacıyla (Hürmüz Boğazı'na doğru giden) 88 ticari geminin rotasını değiştirdi ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

USS ABRAHAM LINCOLN ARAP DENİZİ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca açıklamada, dün ABD'ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nden geçtiği sırada, geminin güvertesinde nöbet tutan bir ABD askerinin fotoğrafı paylaşıldı.

CENTCOM 16 Mayıs'ta, bölgede rotası değiştirilen gemi sayısının 78 olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söylemesi üzerine, İran'a yönelik planladıkları saldırıyı sadece "bir süreliğine" ertelediklerini açıklamasının ardından geldi.

