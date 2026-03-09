İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Hürmüz Boğazı'nda gerilim büyüyor! İran: Güvenliği bozan ABD ve İsrail
Dünya

İran, 'ABD ve İsrail'in yaktığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün görünmüyor' ifadelerini kullandı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalardan dolayı aksayan gemi trafiğine ilişkin, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil." dedi.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamada bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma ve gemi trafiğinin aksamasının ABD ve İsrail'den dolayı meydana geldiğini belirten Laricani, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bu da, bizzat bu savaşa arka çıkmada rol oynayanların bir planıdır." ifadelerini kullandı.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

