İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9717
  • EURO
    51,3397
  • ALTIN
    7512.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hürmüz Boğazı'nda kritik eşik! Rusya uyardı: Şok yaşanacak
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda kritik eşik! Rusya uyardı: Şok yaşanacak

Orta Doğu'daki savaş, bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ise Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel piyasalarda emtia ve tarım alanında 'şok etkisi' yaratabileceği uyarısında bulundu.

AA3 Mart 2026 Salı 10:00 - Güncelleme:
Hürmüz Boğazı'nda kritik eşik! Rusya uyardı: Şok yaşanacak
ABONE OL

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriye, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Küresel kükürt, üre, amonyak ve fosfat ticaretinde Hürmüz Boğazı'nın kritik rol oynadığına işaret eden Dmitriyev, "Gübre ve dolayısıyla tarım piyasaları, Hürmüz Boğazı'ndan büyük ölçüde etkilenmektedir. Önümüzdeki dönemde büyük emtia ve tarım şokları yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, küresel gübre dahil çeşitli tarım ürünlerinde önemli üretici ve ihracatçılar arasında.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

  • savaş bölgesi
  • uluslararası ekonomi
  • Hürmüz Boğazı

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.