Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! CENTCOM: İran'ın füze ve İHA depolama alanlarını vurduk

İran devlet televizyonda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankeri Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durduruldu.

Haberde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü kaydedildi.

Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran'ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

ABD ile Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), yayımladıkları Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bildiriye tepki gösteren Velayeti bildiriye ilişkin, "Bölgenin 'çevre sakinleri ve siyasi küçükleri' ısmarlama bildirilerle teselli olmasın bilin ki varlığınız bu sofradan dökülen kırıntılarla beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.

ABD ile KİK ülkelerinin dışişleri bakanları, dün düzenlenen toplantıda İran ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden de herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti.

Bakanlar ayrıca, kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin, İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek dahil olmak üzere, tüm tehdit unsurlarına yönelik önlemler alınmasını gerektirdiğini vurgulamıştı.

Bakanlar, Lübnan'da kalıcı güvenliğin sağlanması için ise devlet dışı silahlı grupların, Lübnan hükümetinin kontrolü altına girmesi gerektiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dronların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını ve bunun "ateşkesin aptalca ihlali" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Sirik kentinde patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İşte İran-ABD/İsrail arasında dakika dakika yaşananlar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan İbrahim Azizi, ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK), yayımladığı ortak bildiriye ilişkin, "Füze gücü, insansız hava aracı (İHA) ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran'ın kırmızı çizgisidir. Bölgede güvenliği sağlamanın tek çözüm yolu ABD ile araya mesafe koymaktır." dedi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Körfez'de mahsur kalan denizcilerin tahliyesi için bölge ülkeleriyle görüşmelere devam ettiklerini, tahliye planının geçici durdurulmasından önceki son 3,5 günde 115 gemiyle yaklaşık 2 bin 500 denizcinin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dronların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını ve bunun "ateşkesin aptalca ihlali" olduğunu savundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sırasında 5 Haziran tarihinde bir petrol tankerine düzenlediği baskında mürettebattan alıkoyduğu 22 İranlı denizcinin serbest bırakıldığını ve ülkelerine dönmek üzere Pakistan'ın Karaçi kentine getirildiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin paylaşım yaptı. Katz, "İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani, son günlerde sürekli İsrail'i tehdit ediyor. Eğer İran İsrail'e saldırırsa en büyük hatasını yapmış olur. Ne Hürmüz onlara yardım edecek ne de sivillere saldırı. Hiçbir şey bizi durduramayacak. Kuvvetlerimiz, işi bitirmek için hazır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan uzmanların sayısının yeniden artırılmasına ilişkin planı onayladığını söyledi.

İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda askeri çatışmaları önlemek için bir askeri iletişim hattı kurduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi.

Japonya, insani durumun kötüleştiğini İran, Lübnan ve Batı Şeria'da 15 milyon dolarlık acil durum hibesi gönderecek.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar ya da kıyı devleti olarak İran'ın değerlendirmeleri dikkate alınmadan varılan kararlar yoluyla garanti altına alınamaz"

Lübnanlı üst düzey resmi bir kaynak, Washington'da İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan heyetinin, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden belirli bir takvim çerçevesinde tamamen çekilmesi yönündeki talebinde ısrarcı olduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran ve ABD arasında imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında yaptığı açıklamada, "Mutabakat Zaptı, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır" dedi.

ABD, İran'ın saldırıları sonrası Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendirirken, İsrail üslerin taşınabileceği ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından 3 gün önce başlattığı tahliye planını durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik denetim hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik çalışmalar başladı ve yakında oraya gitmeyi umuyoruz" dedi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Zavtar beldesini hedef alan saldırıda örgüte mensup unsurları öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.

00:31 ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığının (Pentagon), ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü.