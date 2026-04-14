  • Hürmüz Boğazı'nda restleşme! ABD engelledi, gemi durmadı
Hürmüz Boğazı'nda restleşme! ABD engelledi, gemi durmadı

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasına rağmen Çin menşeli 'Rich Starry' adlı gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

14 Nisan 2026 Salı 09:45
Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic adlı internet sitesinin verilerine göre, ABD'nin abluka uygulayacağını duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.

Sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi, kimyasal taşımak için kullanılıyor ve orta menzilli bir tanker olduğu görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

