Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi! Devrim Muhafızları durdurdu

İran devlet televizyonda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankeri Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durduruldu.

Haberde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü kaydedildi.

Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran'ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

ABD ile Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), yayımladıkları Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bildiriye tepki gösteren Velayeti bildiriye ilişkin, "Bölgenin 'çevre sakinleri ve siyasi küçükleri' ısmarlama bildirilerle teselli olmasın bilin ki varlığınız bu sofradan dökülen kırıntılarla beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.

ABD ile KİK ülkelerinin dışişleri bakanları, dün düzenlenen toplantıda İran ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden de herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti.

Bakanlar ayrıca, kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin, İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek dahil olmak üzere, tüm tehdit unsurlarına yönelik önlemler alınmasını gerektirdiğini vurgulamıştı.

Bakanlar, Lübnan'da kalıcı güvenliğin sağlanması için ise devlet dışı silahlı grupların, Lübnan hükümetinin kontrolü altına girmesi gerektiğini kaydetmişti.

İşte İran-ABD/İsrail arasında dakika dakika yaşananlar

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi.

Japonya, insani durumun kötüleştiğini İran, Lübnan ve Batı Şeria'da 15 milyon dolarlık acil durum hibesi gönderecek.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar ya da kıyı devleti olarak İran'ın değerlendirmeleri dikkate alınmadan varılan kararlar yoluyla garanti altına alınamaz"

Lübnanlı üst düzey resmi bir kaynak, Washington'da İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan heyetinin, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden belirli bir takvim çerçevesinde tamamen çekilmesi yönündeki talebinde ısrarcı olduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran ve ABD arasında imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında yaptığı açıklamada, "Mutabakat Zaptı, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır" dedi.

ABD, İran'ın saldırıları sonrası Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendirirken, İsrail üslerin taşınabileceği ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından 3 gün önce başlattığı tahliye planını durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik denetim hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik çalışmalar başladı ve yakında oraya gitmeyi umuyoruz" dedi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Zavtar beldesini hedef alan saldırıda örgüte mensup unsurları öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.

00:31 ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığının (Pentagon), ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü.