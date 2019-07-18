Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim! İran tankere el koydu
İran İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine 12 kişilik mürettebatı ile birlikte el koydu.
- star.com.tr
İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB), Devrim Muhafızlarına bağlı güçlerin Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
Açıklamada, geminin Larak (Lark) Adası yakınında yakalandığını ve 12 mürettebatının ''petrol kaçakçılığı'' yaptıkları gerekçesiyle derdest edildiği belirtildi.
ABD donanmasına bağlı 5. Filo'nun koyua ilşkin bilgilendirmesinde, İran Devrim Muhafızları'nın 12 kişilik mürretbatlı bir petrol gemisine el koyduğunu doğruladı.
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