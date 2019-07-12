Hürmüz Boğazı’nda tanker misillemesi

ZAMANLAMA MANİDAR

Boğazda gerçekleşen misillemenin, Trump yönetiminin İran’a karşı denizlerde güvenliği sağlayacak bir uluslararası koalisyon gücü oluşturma kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford önceki gün yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep’te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda temas içerisindeyiz. Bu girişim konusunda ordularla doğrudan çalışacağız” şeklinde konuşmuştu.

Zarif’ten AB’ye son uyarı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik savaşını durdurmadığı ve AB ülkelerinin bu konuda gerekli adımları atmadığı sürece Tahran yönetiminin nükleer anlaşma çerçevesindeki adımlarını atmaya devam edeceğini söyledi. Başkent Tahran’da katıldığı bir programda konuşan Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne’un Tahran ziyaretinde, gerginliğin önlenmesi için öneri sunduğunu ve arabuluculuk rolü oynamak istemediğini söylediğini aktardı. Zarif, Bonne’a verdiği mesajla ilgili olarak “ABD İran’a yönelik ekonomik savaşı sürdürdüğü müddetçe İran’ın durması beklenmemeli. Ya AB gerekli adımları atmalı ya da ABD’nin saldırıları sona erdirmeli” ifadelerini kullandı.