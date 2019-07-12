Hürmüz Boğazı’nda tanker misillemesi
İran’a ait bir petrol tankerine Cebelitarık’ta İngiliz donanması tarafından el konulmasına yanıt gecikmedi. İran’a ait 3 tekne, Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol gemisini durdurmaya kalkıştı. İngiltere’nin bölgeye savaş gemisi yollaması üzerine tekneler geri döndü.
Suriye’nin Banyas rafinerisine ham petrol taşıyan İran’a ait bir tankerine Cebelitarık’ta geçen hafta İngiliz donanması tarafından el konulmasına aynı şekilde karşılık geldi. İran’a ait 3 tekne, Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştı. İngiliz ordusu, bölgede görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’u devreye sokarak tekneleri uzaklaştırırken, Tahran yönetimi Londra hükümetini yalanladı.
PİŞMAN OLURSUNUZ
İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, ‘British Heritage’ adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını duyurdu. Açıklamaya göre İran tekneleri, sözlü uyarı üzerine geri döndü. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı belirtti. Tesnim ajanınsa konuşan Muhafızların Komutanı Yardımcısı Ali Fadavi ise Cebelitarık’ta durdurulan İran’a ait tanker üzerinden Londra yönetiminin hedef aldı ve “Kesinlikle bundan pişman olacaklar” dedi.
ZAMANLAMA MANİDAR
Boğazda gerçekleşen misillemenin, Trump yönetiminin İran’a karşı denizlerde güvenliği sağlayacak bir uluslararası koalisyon gücü oluşturma kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford önceki gün yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep’te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda temas içerisindeyiz. Bu girişim konusunda ordularla doğrudan çalışacağız” şeklinde konuşmuştu.
Zarif’ten AB’ye son uyarı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik savaşını durdurmadığı ve AB ülkelerinin bu konuda gerekli adımları atmadığı sürece Tahran yönetiminin nükleer anlaşma çerçevesindeki adımlarını atmaya devam edeceğini söyledi. Başkent Tahran’da katıldığı bir programda konuşan Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne’un Tahran ziyaretinde, gerginliğin önlenmesi için öneri sunduğunu ve arabuluculuk rolü oynamak istemediğini söylediğini aktardı. Zarif, Bonne’a verdiği mesajla ilgili olarak “ABD İran’a yönelik ekonomik savaşı sürdürdüğü müddetçe İran’ın durması beklenmemeli. Ya AB gerekli adımları atmalı ya da ABD’nin saldırıları sona erdirmeli” ifadelerini kullandı.
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