İran devlet medyasına göre Cihangiri, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen Birinci Hazar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının tahrik edici olduğunu belirten Cihangiri, Washington yönetimini bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı yaymakla suçladı.

Cihangiri, "Uluslararası suların, kuzey-güney kıyılarının ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği İran'ın kırmızı çizgisidir. Basra Körfezi'ndeki yabancı askeri güçler, istikrarsızlığı ve gerginliği artırıcı bir faktördür." dedi.

ABD'nin yaptırım ve tehditlere başvuran tek taraflı politikasının bölgenin istikrar ve güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden Cihangiri, bu durumun uluslararası arenada ciddi bir soruna dönüştüğüne dikkati çekti.

Cihangiri, şunları kaydetti:

"Bölgenin güvenliği sadece bölge ülkeleri tarafından sağlanabilir. Hangi isim altında olursa olsun bölge dışı herhangi bir gücü ve bu gücün gerçekleştireceği müdahaleyi bölgenin barış, istikrar ve güvenliği için büyük bir tehlike olarak görüyoruz."

Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde bu yıl ilki düzenlenen Hazar Ekonomik Forumu'na, Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan katılıyor.