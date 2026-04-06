İngiliz ve ABD basınında geniş yankı uyandıran plana göre, arabuluculuk rolünü Pakistan üstlendi. Pakistan ordusunun sunduğu teklif, taraflar arasında elektronik ortamda imzalanacak bir mutabakat metniyle hayata geçecek. Tahran yönetimi teklifi aldığını doğrularken, "geçici bir ateşkesin Hürmüz Boğazı'nı açmaya yetmeyeceği" şerhini düşerek masadaki kozlarını artırdı.

İKİ AŞAMALI BARIŞ REÇETESİ

Masadaki plan, bölgeyi büyük bir yıkımdan kurtarmak için iki kritik aşamadan oluşuyor:

45 Günlük Acil Ateşkes: Tarafların daha geniş kapsamlı müzakereler yürütmesine zemin hazırlamak için askeri hareketliliğin tamamen durdurulması.

Kalıcı Çözüm ve Hürmüz: İran'ın uranyum stokları konusundaki belirsizliklerin giderilmesi ve dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası trafiğe açılması.

SAVAŞI DURDURMAK İÇİN SON ŞANS

Diplomatik kaynaklar, bu öneriyi "tırmanmayı önlemek için son fırsat" olarak nitelendiriyor. ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırı planlarının masada hazır beklediği belirtilirken, diplomasiye son bir şans tanımak amacıyla bu 48 saatlik sürenin kritik olduğu vurgulanıyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, bölgedeki sivil altyapı ve petrol tesislerine yönelik büyük bir saldırı dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da haftalık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bekayi, ABD'nin daha önce de kendilerine 15 maddelik bir teklif ilettiğini ancak bu teklifin aşırı talepler içerdiğini ve mantıksız olduğunu karşı tarafa ilettiklerini belirtti. Bekayi, "Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik. Arabuluculara yanıtımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

İran'ın meşru taleplerini dile getirmekten çekinmediğini söyleyen Bekayi, askeri olarak sahada mücadele ederken aynı zamanda diplomasinin de görevini yerine getirdiğini ifade etti. Bekayi, geçmiş müzakere tecrübelerinden ders alarak tamamen ülkenin savunmasına odaklandıklarını ve müzakerelerin tehdit veya ültimatom ile bağdaşmadığını dile getirerek, ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini bu nedenle kendilerinin ateşkes değil saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı.

AA muhabirinin, ABD'nin kurtardığını öne sürdüğü ikinci pilotunun İsfahan'daki konumuna ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili sorusuna Bekayi, "Bu konuyu silahlı kuvvetlere sormamız gerekiyor ancak yapılan operasyon ABD için bir faciaydı." cevabını verdi. Bekayi, "İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir aldatma operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK MI?

Dünya petrol sevkiyatının merkezi olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel piyasaları tehdit etmeye devam ediyor. Pakistan'ın planı onaylanırsa, boğazın yeniden açılması öncelikli madde olacak. Ancak Tahran'ın "kalıcı çözüm olmadan kapılar açılmaz" mesajı, müzakerelerin çetin geçeceğinin sinyallerini veriyor.