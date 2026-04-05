  • Hürmüz krizi dünyayı etkiliyor: Nepal'de enerji tasarrufu için tatil kararı
Dünya

Hürmüz krizi dünyayı etkiliyor: Nepal'de enerji tasarrufu için tatil kararı

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tetiklediği petrol tedarik krizi Nepal'i derinden sarstı. Nepal hükümeti, enerji sıkıntısı nedeniyle devlet daireleri ve okulların pazar günleri de kapatılmasına karar verirken, petrol ve dizel araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi için yasal düzenleme hazırlığı başlattı.

Orta Doğu'daki çatışma ortamının küresel enerji arzına etkisi her geçen gün yeni bir ülkeyi daha vuruyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla petrol tedarikinde ciddi aksaklıklar yaşayan Nepal, kamu kurumları ve eğitim kurumlarında haftalık tatili iki güne çıkararak krize acil müdahale etti. Güney Asya ülkesi aynı zamanda fosil yakıtlı araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi için yasal adımlar atmaya hazırlanıyor.

NEPAL HÜKÜMETİNDEN KRİTİK PETROL KRİZİ KARARI

Nepal, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yol açtığı petrol tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle devlet daireleri ve eğitim kurumlarında haftalık tatili cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki güne çıkardığını duyurdu.

The Kathmandu Post gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Sasmit Pokharel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından karara ilişkin açıklama yaptı.

Pokharel, petrol tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle pazar günleri kamu kurumları ve okulların kapatılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YOLDA

Bakanlar Kurulu ayrıca, petrol ve dizel yakıtlı araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesini kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin hazırlanmasına karar verdi.

Nepal'de haftalık resmi tatil yalnızca cumartesi günü uygulanırken, yeni kararla pazar günü de kamu tatili kapsamına alındı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPANMASI KÜRESEL ENERJİ KRİZİNİ TETİKLEDİ

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

