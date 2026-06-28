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Dünya

Hürmüz'de taşlar yerinden oynuyor! ABD doğruladı: Stratejik iletişim kulesi hedef alındı

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, patlamaların bölgedeki bir iletişim kulesine yönelik saldırıdan kaynaklandığı belirtildi. ABD cephesi ise saldırıları doğruladı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 00:43 - Güncelleme:
Hürmüz'de taşlar yerinden oynuyor! ABD doğruladı: Stratejik iletişim kulesi hedef alındı
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İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

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