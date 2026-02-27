Hürriyet Camisi'ne haç çizdiler! Skandala kınama

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTAD) tarafından yayımlanan açıklamada, 26 Şubat Perşembe gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İskeçe Hürriyet Camisi'nin kıble tarafında bulunan duvarın dış cephesine haç işareti çizildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ramazan ayında kutsal bir mekana yönelik gerçekleştirilen söz konusu eylemin Batı Trakya Türk Azınlığını derinden yaraladığı ve endişelendirdiği ifade edildi.

Camiye ve azınlığa yönelik bu eylemin şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, faillerin bir an önce yetkili makamlarca tespit edilerek cezalandırılması temennisinde bulunuldu.